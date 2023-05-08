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Российский приграничный регион попал под массированный обстрел ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Российский приграничный регион попал под массированный обстрел ВСУ
© lenta.ru

«Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы», — написал он. Пострадали четыре человека, двое из них отказались от госпитализации, добавил губернатор. Остальных доставят в районную ЦРБ.

Продолжается подомовой обход территории.

7 мая под атаку со стороны Украины попало село Муром Шебекинского городского округа. Гладков сообщил, что в результате женщина получила серьезное ранение нижних конечностей.

6 мая Шебекино также подверглось обстрелу ВСУ. В результате атаки пострадал человек, отметил губернатор.

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