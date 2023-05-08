Российский приграничный регион попал под массированный обстрел ВСУ

«Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы», — написал он. Пострадали четыре человека, двое из них отказались от госпитализации, добавил губернатор. Остальных доставят в районную ЦРБ.