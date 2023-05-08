Арестованы еще два фигуранта дела об обрушении карусели в Оренбурге

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца ещё двух фигурантов дела об обрушении карусели.

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Как сообщает РИА Новости, до 7 июля арестованы Тимур Шогенов, который осуществлял организацию установки и эксплуатации аттракционов в парке, а также руководитель ООО «Винтаж» Сергей Таран.

Ранее Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал Александра Плинина, руководителя ООО «Аттракцион-Сервис» , обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга.

Как пишет kp.ru, 6 мая во время движения по кругу внезапно обрушилась колонна, на которой держался механизм «Цепочной карусели». На аттракционе в этот момент находились люди.