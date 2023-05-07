ФСБ предотвратила попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области
Сотрудники силовых ведомств предотвратили спланированную украинской разведкой попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.
В ведомстве пояснили, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Северный», расположенном в Ивановской области.
Диверсионная группа, уточнили в пресс-службе, намеревалась осуществить теракт с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.
По данным ведомства, диверсантам была поставлена задача уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Силовые структуры выявили группу, задержали ряд ее членов. В настоящее время осуществляются розыскные мероприятия в отношении остальных диверсантов, ведется документирование их противоправной деятельности, отметили в пресс-службе.
Ранее в США сообщили, что Вашингтон не поощряет власти Украины наносить удары за пределами страны, не поставляет средства для различных диверсий.