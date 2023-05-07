ФСБ предотвратила попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

Сотрудники силовых ведомств предотвратили спланированную украинской разведкой попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.

В ведомстве пояснили, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Северный», расположенном в Ивановской области.

Диверсионная группа, уточнили в пресс-службе, намеревалась осуществить теракт с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

По данным ведомства, диверсантам была поставлена задача уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Силовые структуры выявили группу, задержали ряд ее членов. В настоящее время осуществляются розыскные мероприятия в отношении остальных диверсантов, ведется документирование их противоправной деятельности, отметили в пресс-службе.