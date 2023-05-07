$76.82-1.7984.91-2.09

ФСБ предотвратила попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

Сотрудники силовых ведомств предотвратили спланированную украинской разведкой попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.

ФСБ предотвратила попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Северный», расположенном в Ивановской области.

Стало известно о диверсии на железной дороге в Челябинской области

Диверсионная группа, уточнили в пресс-службе, намеревалась осуществить теракт с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

По данным ведомства, диверсантам была поставлена задача уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Силовые структуры выявили группу, задержали ряд ее членов. В настоящее время осуществляются розыскные мероприятия в отношении остальных диверсантов, ведется документирование их противоправной деятельности, отметили в пресс-службе.

Ранее в США сообщили, что Вашингтон не поощряет власти Украины наносить удары за пределами страны, не поставляет средства для различных диверсий.

26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий