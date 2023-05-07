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В квартире Можайска обнаружили тела женщины и ее дочери

В Подмосковье обнаружили тела 33-летней женщины и ее 14-летней дочери. Умершие находились в собственной квартире в многоэтажном доме Можайска. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Московской области.

В квартире Можайска обнаружили тела женщины и ее дочери
© РИА Новости

«В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Можайске обнаружены тела 33-летней местной жительницы и ее 14-летней дочери без криминальных признаков смерти», - сообщает следствие.

Тела нашли 7 мая. По предварительным данным, смерть потерпевших наступила в результате отравления продуктами горения.

Следствие считает, что женщина забыла о еде, готовившейся на плите, «в результате чего выделился резкий запах горения продуктов питания».

Квартира осмотрена специалистами, назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что в прошлом году из-за пожаров в России погибло 305 детей.

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