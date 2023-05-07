На Урале из-за пожара на складах с порохом эвакуировали жителей поселка

В Свердловской области спасатели ликвидируют крупное возгорание в поселке Первомайском Режевского городского округа, где горят склады с порохом.

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Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 20.27 по московскому времени. К моменту прибытия к месту ЧП пожарно-спасательных подразделений горели склады с порохом. Пламя уничтожило два склада площадью 960 квадратных метров и достигло таких масштабов, что пришлось экстренно эвакуировать всех жителей поселка - около 400 человек.

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По информации управления МЧС России по Свердловской области, благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие строения. В ликвидации возгорания участвовало около 50 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров. Информация о пострадавших не поступала.

Тем временем пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" выступила с официальным заявлением о том, что лесной пожар не является причиной возгорания в поселке. Наоборот, огонь двигается в лес со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения "Лесной дозор". Ведомство принимает меры для стабилизации обстановки.

Всего за сутки в регионе удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать. Сейчас в Свердловской области продолжается борьба с 53 лесными пожарами, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

Для ликвидации ЧС в Свердловской области федеральная "Авиалесоохрана" перебрасывает из Красноярска два вертолета с увеличенной дальностью полета и спецпарашюты повышенной безопасности. В тушении ландшафтных пожаров задействована авиация МЧС России. Самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в Богдановиче, Ил-76 отправлен в Березовский городской округ. Кроме того, к ликвидации возгораний привлечены воздушные суда Росгвардии, Министерства обороны.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, по решению властей эвакуируют жителей села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Кроме того, покинуть территорию товариществ предложили садоводам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для перевозки жителей муниципалитеты выделяют транспорт. На базе учреждений социальной защиты открыты пункты временного размещения, в которых организовано питание, обеспечена иная поддержка.