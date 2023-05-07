На Урале из-за пожара на складах с порохом эвакуировали жителей поселка
В Свердловской области спасатели ликвидируют крупное возгорание в поселке Первомайском Режевского городского округа, где горят склады с порохом.
Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 20.27 по московскому времени. К моменту прибытия к месту ЧП пожарно-спасательных подразделений горели склады с порохом. Пламя уничтожило два склада площадью 960 квадратных метров и достигло таких масштабов, что пришлось экстренно эвакуировать всех жителей поселка - около 400 человек.
По информации управления МЧС России по Свердловской области, благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие строения. В ликвидации возгорания участвовало около 50 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров. Информация о пострадавших не поступала.
Тем временем пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" выступила с официальным заявлением о том, что лесной пожар не является причиной возгорания в поселке. Наоборот, огонь двигается в лес со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения "Лесной дозор". Ведомство принимает меры для стабилизации обстановки.
Всего за сутки в регионе удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать. Сейчас в Свердловской области продолжается борьба с 53 лесными пожарами, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.
Для ликвидации ЧС в Свердловской области федеральная "Авиалесоохрана" перебрасывает из Красноярска два вертолета с увеличенной дальностью полета и спецпарашюты повышенной безопасности. В тушении ландшафтных пожаров задействована авиация МЧС России. Самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в Богдановиче, Ил-76 отправлен в Березовский городской округ. Кроме того, к ликвидации возгораний привлечены воздушные суда Росгвардии, Министерства обороны.
По информации департамента информационной политики Свердловской области, по решению властей эвакуируют жителей села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Кроме того, покинуть территорию товариществ предложили садоводам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для перевозки жителей муниципалитеты выделяют транспорт. На базе учреждений социальной защиты открыты пункты временного размещения, в которых организовано питание, обеспечена иная поддержка.
На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, проведение пожароопасных работ, а также любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.