Стали известны подробности о состоянии Прилепина
Российский писатель Захар Прилепин, пострадавший при взрыве автомобиля, находится в настоящее время в нижегородской больнице имени Семашко. Специалисты клиники проводят операцию, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, у писателя тяжелая сочетанная травма.
В частности, специалисты диагностировали у писателя минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Собеседник газеты отметил, что Прилепин поступил в клинику в ясном сознании.
Отмечается, что медики провели консилиум, в ходе которого приняли решение оперировать пациента в одной из нижегородских больниц. Они обосновали это тем, что писатель находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что мощность взрывного устройства, использованного для подрыва машины писателя, составляла порядка 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.