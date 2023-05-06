Стали известны подробности о состоянии Прилепина

Российский писатель Захар Прилепин, пострадавший при взрыве автомобиля, находится в настоящее время в нижегородской больнице имени Семашко. Специалисты клиники проводят операцию, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, у писателя тяжелая сочетанная травма.

В частности, специалисты диагностировали у писателя минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Собеседник газеты отметил, что Прилепин поступил в клинику в ясном сознании.

Отмечается, что медики провели консилиум, в ходе которого приняли решение оперировать пациента в одной из нижегородских больниц. Они обосновали это тем, что писатель находится в тяжелом состоянии.