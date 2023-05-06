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В Ейске мужчина заперся в автомобиле, в салоне которого произошел взрыв

Мужчина, предварительно, находившийся в неадекватном состоянии, заперся в автомобиле на одной из улиц в Ейске Краснодарского края, после чего в салоне произошел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил в субботу глава Ейского района Роман Бублик.

"Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле, по предварительной информации. Никто кроме него не пострадал. Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает", - сообщил Бублик, уточнив, что в салоне автомобиля произошла детонация.

Он добавил, что на месте инцидента перекрыли движение, район происшествия оцепили, людей эвакуировали. Также глава муниципалитета призвал соблюдать спокойствие.

"На месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, служба спасения, скорая помощь. В настоящее время экстренными службами проводятся все необходимые мероприятия", - резюмировал он.

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