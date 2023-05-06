В Ейске мужчина заперся в автомобиле, в салоне которого произошел взрыв

Мужчина, предварительно, находившийся в неадекватном состоянии, заперся в автомобиле на одной из улиц в Ейске Краснодарского края, после чего в салоне произошел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил в субботу глава Ейского района Роман Бублик.