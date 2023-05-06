МВД РФ: Полиция задержала подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
В Нижегородской области полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она сказала, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Другие подробности пока не сообщаются.
В результате взрыва автомобиля Прилепин получил ранения. Его водитель погиб.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.