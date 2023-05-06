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МВД РФ: Полиция задержала подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Прилепина

В Нижегородской области полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ: Полиция задержала подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
© Российская Газета

Она сказала, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Другие подробности пока не сообщаются.

В результате взрыва автомобиля Прилепин получил ранения. Его водитель погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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