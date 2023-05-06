СКР квалифицировал подрыв машины Прилепина как теракт

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом машины писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СКР по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт")», — сказано в сообщении.

По данным следствия, детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель, произошла около 11 часов (мск) в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу, водитель машины погиб.

Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия, будут назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.