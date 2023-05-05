Бывшего водителя Алибасова задержали за убийство милиционера

Убийство милиционера произошло в 2005 году в Мытищинском районе. У одного из магазинов в деревне Хлябово была найдена машина с двумя телами внутри. Одним из погибших оказался помощник оперативного дежурного 3-го отдела Мытищинского УВД. На телах также были обнаружены огнестрельные раны. По версии следствия, убитый пытался отразить нападение, но был застрелен.

Сообщается, что на задержанного указали его подельники, которые в данный момент находятся в тюрьме. Подозреваемый долгое время занимался разбоем и кражами, но в какой-то момент устроился водителем к Алибасову. При этом мужчина не бросил своё криминальное прошлое – в 2008 году он с группой подельников похитил сына бизнесмена ради выкупа. Тогда преступников задержали, и мужчина попал в колонию на 10 лет. После выхода на свободу мужчина вновь совершил преступление и снова угодил за решётку, но уже на меньший срок. Теперь он вновь рискует лишиться свободы, но уже за преступление 18-летней давности.