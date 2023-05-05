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Суд арестовал полицейского в Великом Устюге, который заставил потерпевшего грызть телефоны

Великоустюгский районный суд в Вологодской области арестовал сотрудника полиции, который избил мужчину и заставил грызть сотовые телефоны, пока те не пришли в негодность. При этом присутствовала коллега полицейского, с нее взята подписка о невыезде, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Арестован заставлявший грызть телефоны полицейский
© РИА Новости

"Великоустюгский районный суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего сотрудника полиции. Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 июля. Коллеге сотрудника полиции органами следствия дана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По данным суда, полицейский подозревается в том, что вечером 11 апреля прибыл вместе с коллегой домой к мужчине, который обратился в больницу за медицинской помощью, заявив, что его избил сотрудник полиции. Участковые избили мужчину, а потом заставили грызть его сотовые телефоны, пока те не придут в нерабочее состояние. Затем полицейские доставили потерпевшего в кабинет участковых уполномоченных ОМВД России по Великоустюгскому району, где коллега сотрудника полиции ударила пострадавшего по голове. По данному факту 3 мая возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК ("Превышение должностных полномочий с применением пыток").

Ранее в пятницу следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщило об аресте другого полицейского, сотрудника изолятора временного содержания ОМВД по Великоустюгскому району. Он арестован по обвинению в вымогательстве и похищении человека в составе организованной группы. Полицейский и его сообщники требовали от 44-летнего жителя Великого Устюга передать им документы на участок и дом, избивали и насильно возили по городу в багажнике автомобиля. Именно этого пострадавшего затем избили и участковые.

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