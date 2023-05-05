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Следствие попросило ареста Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Следствие направило ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Следствие попросило ареста Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма
© Газета.Ru

Следствие требует меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

По словам матери режиссера Елены Эфрос, дело против ее дочери завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленной по пьесе Петрийчук. Героини пьесы — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию женщины.

Заседание по избранию меры пресечения проходит 5 мая, возле суда собрались коллеги театральных деятельниц и журналисты.

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