Следствие попросило ареста Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Следствие направило ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

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Следствие требует меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

По словам матери режиссера Елены Эфрос, дело против ее дочери завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленной по пьесе Петрийчук. Героини пьесы — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию женщины.