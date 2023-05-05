Экс-военного из Белгородской области осудили за госизмену

Экс-военнослужащего из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова, обвиняемого в государственной измене, передает в пятницу корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил решение судья.
Как уточнили в пресс-службе суда, преступление было совершенно до начала специальной военной операции на Украине.