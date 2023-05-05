Сильный пожар произошел в заповеднике "Бастак"

В заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области (ЕАО) был выявлен крупный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, передает ТАСС.

Уточняется, что дым от возгорания сносит порывами северо-западного ветра в Биробиджан и другие населенные пункты. Площадь пожара составляет около 2,5 тыс. гектаров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления МЧС, на территории заповедника нет зарегистрированных туристических групп. В тушении пожара участвуют 75 человек и 14 единиц техники. Дополнительно для ликвидации возгорания прибыло подкрепление сил федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» — 55 человек.

Заповедник «Бастак» является местом обитания амурского тигра, в прошлом году там отмечено шесть особей.