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Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО

Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО
© Unsplash

"Пожар, его окружили специалисты эти все пожарные и замкнули в кольцо. И теперь его внутри тушат. Тушит его та же группировка - 130 человек... Сегодня не применяется авиация. Сказали, не надо. Своими силами справляются", - указано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара остается неизменной с пятницы, 5 мая, и составляет составляет около 2,5 тыс. гектаров. Ранее в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) был выявлен крупный лесной пожар.

Уточняется, что дым от возгорания сносит порывами северо-западного ветра в Биробиджан и другие населенные пункты. Площадь пожара составляет около 2,5 тыс. гектаров. Заповедник "Бастак" является местом обитания амурского тигра, в прошлом году там отмечено шесть особей.

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