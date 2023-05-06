Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО

Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
"Пожар, его окружили специалисты эти все пожарные и замкнули в кольцо. И теперь его внутри тушат. Тушит его та же группировка - 130 человек... Сегодня не применяется авиация. Сказали, не надо. Своими силами справляются", - указано в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара остается неизменной с пятницы, 5 мая, и составляет составляет около 2,5 тыс. гектаров. Ранее в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) был выявлен крупный лесной пожар.
Уточняется, что дым от возгорания сносит порывами северо-западного ветра в Биробиджан и другие населенные пункты. Площадь пожара составляет около 2,5 тыс. гектаров. Заповедник "Бастак" является местом обитания амурского тигра, в прошлом году там отмечено шесть особей.