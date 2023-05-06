Пожарным удалось взять в кольцо возгорание в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО

"Пожар, его окружили специалисты эти все пожарные и замкнули в кольцо. И теперь его внутри тушат. Тушит его та же группировка - 130 человек... Сегодня не применяется авиация. Сказали, не надо. Своими силами справляются", - указано в сообщении.