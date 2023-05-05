Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с упоминанием ЦБ

Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников — теперь они сообщают клиентам банков о том, что от их имени якобы поступила заявка на кредит, она одобрена Банком России и разослана по всем кредиторам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такой звонок поступил и журналисту агентства. Звонящий представился сотрудником одного из крупнейших банков РФ. Он также предложил проверить в мобильном приложении наличие этой заявки, а когда выяснилось, что ее там нет, стал настаивать, что «во внутренней системе банка» ее видно. При этом неизвестный пытался выяснить у собеседника информацию, сколько денег у него имеется на счетах и в каких банках.

Адвокат и партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев отмечает, что мошенники часто ссылаются на ЦБ, так как он вызывает доверие на подсознательном уровне. По его словам, в последнее время злоумышленники стали чаще применять схемы, в которых упоминается регулятор. Например, мошенники представляются сотрудниками Центробанка, предлагают перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке и тому подобное.

Тем временем в ЦБ уже поступило около двух тысяч обращений от россиян, которые либо пострадали от таких мошеннических схем, либо получали звонки, но вовремя проявили бдительность. При этом важно понимать, что одобрение регулятора при заявке на кредит не требуется.