Для тушения пожара в селе Успенка привлекли Ил-76 и вертолеты

Самолет Ил-76, два вертолета Ми-8 и один Ми-26 привлекаются для ликвидации огня в селе Успенка Тюменской области, где верховой пожар перешел на населенный пункт и повредил 13 жилых домов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, проводится дополнительная опашка поселков.

Днем в четверг в селе Успенка верховой лесной пожар из-за сильных порывов ветра перекинулся на 13 жилых строений. Локализовать его удалось на площади 3 900 кв. метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1 000 жилых домов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.