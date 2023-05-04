Джеком-Потрошителем мог оказаться лондонский констебль

Исследователь Род Битти, который потратил на изучение документов о деле Джека-Потрошителя 20 лет, заявил о новом подозреваемом в знаменитом деле. По его словам, убийцей мог оказаться лондонский констебль. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как сообщает Битти, он проанализировал сотни документов и нашёл наводки на то, что убийцей мог оказаться констебль Боуден Эндакотт, который работал в полиции и патрулировал район Уайтчапел по ночам. По версии Битти, констебль испытывал неприязнь к женщинам, которая послужила основным мотивом преступлений.

Битти заявляет, что в начале 1870-х Эндакотт служил в Девоне, где он «создал проблемы» для молодой женщины по фамилии Роджерс. В ходе конфликта, как полагает исследователь, у него сложилась ненависть к женщинам, которая в дальнейшем приводила к проблемным ситуациям при работе Эндакотта в полиции. В свою очередь, эти ситуации стали причиной испорченной репутации, а также карьеры подозреваемого. При этом в том время, когда на улицах Лондона орудовал Джек-Потрошитель, Эндакотт находился в английской столице.

Впрочем, неопровержимых доказательств вины Эндакотта Битти найти не смог.

Напомним, что Джек-Потрошитель убил на улицах Лондона пятерых женщин, но так и остался не пойманным. На данный момент историки не смогли определить даже внешний вид убийцы.