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Над центром Киева сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны Украины сбили в небе над центром Киева крупный беспилотник. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Очевидцы пояснили, что дрон по своим размерам был похож на Bayraktar TB2.

Отмечается, что в четверг, 4 мая, в Киеве дважды звучала воздушная тревога. Первый раз утром, с 2.21 мск до 06:03 мск, второй раз - вечером, около 20:00 мск.

В Киеве сообщили о серии взрывов

Во время второй тревоги в небе над центром Киева были замечены мощные беспилотники. ПВО с нескольких точек вело по ним стрельбу, сообщает ТАСС.

Кроме того, местные СМИ и каналы заявляли о взрывах в Соломенском районе столицы Украины.

По предварительным данным, жертв и значительных разрушений нет.

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