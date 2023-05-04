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Тепляковы пожаловались на атаку мошенников

На атаку мошенников пожаловался в YouTube-канале «Учимся с Алисой» отец десятилетней студентки МГУ и семерых ее братьев и сестер Евгений Тепляков. Он рассказал о пригрозившей выломать дверь в квартиру многодетной семьи женщине.

Тепляковы пожаловались на атаку мошенников
© НТВ

«Наш канал настолько раздражает кого-то, что они даже идут на мошенничество. Нам позвонила якобы сотрудник полиции, представилась Ольгой Владимировной, фамилию и должность назвать отказалась. От детального общения по телефону тоже отказалась — очень уж хотела попасть к нам домой, переживала за условия проживания детей. Пообещала сломать дверь в квартиру», — поделился с подписчиками Тепляков.

Телефонный разговор с «представителем полиции» многодетный москвич записал на видео. Он заранее предупредил собеседницу о том, что выложит его в интернет, а ее личность будет устанавливать по номеру телефона.

Ранее Тепляков рассказал, что основными почитателями контента его семьи стали женщины старше 40 лет.

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