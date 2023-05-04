Тепляковы пожаловались на атаку мошенников

«Наш канал настолько раздражает кого-то, что они даже идут на мошенничество. Нам позвонила якобы сотрудник полиции, представилась Ольгой Владимировной, фамилию и должность назвать отказалась. От детального общения по телефону тоже отказалась — очень уж хотела попасть к нам домой, переживала за условия проживания детей. Пообещала сломать дверь в квартиру», — поделился с подписчиками Тепляков.