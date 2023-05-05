Тело 41-летнего мужчины нашли на окраине Рязани

В Рязани случайные прохожие нашли тело 41-летнего мужчины. Об этом сообщает mk.ru.

Погибшего обнаружили на окраине города рядом с конечной остановкой автобуса N85 у станции Лесок. Прибывшие на место правоохранители документов при мужчине не нашли, однако вскоре им удалось установить его личность.

Сейчас по факту обнаружения тела организована доследственная проверка. Отмечается, что признаков насилия следователи не зафиксировали. Причины смерти мужчины станут известны по результатам судебно-медицинской экспертизы.