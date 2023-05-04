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Силы ПВО России уничтожили беспилотник в районе аэродрома в Севастополе

Силы ПВО России уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Возле аэродрома в Севастополе уничтожили беспилотник
© РИА Новости

«Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали», — написал он в Telegram.

Ситуация под контролем, подчеркнул губернатор.

Губернатор рассказал подробности ночной атаки беспилотников на Севастополь

1 мая Развожаев заявил, что силами ПВО был сбит при попытке подлёта к Севастопольской бухте один беспилотник.

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