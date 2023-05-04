Последствия взрыва дронов над Кремлем попали на видео
Последствия взрыва дронов в центре Москвы попали на видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT. Стало известно, что в результате взрыва был поврежден купол Сенатского дворца Кремля.
Издание со ссылкой на слова пресс-секретаря Управления делами президента Елены Крыловой сообщает, что почерневшие медные листы купола заменят уже к пятнице, 5 мая.
О взрыве дронов над Кремлем стало известно 3 мая. В сети опубликовали видео с места происшествия. Известно, что в этот момент президент России Владимир Путин находился в своей подмосковной резиденции.