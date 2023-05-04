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Очевидцы сообщили о взрыве на заводе "Арсенал" в Киеве

Сильный взрыв минувшей ночью был слышен во всем Киеве, прилет, предварительно, зафиксирован по заводу "Арсенал", рассказали ТАСС очевидцы.

Очевидцы сообщили о взрыве на заводе "Арсенал" в Киеве
© Wikipedia Commons

"Были взрывы ночью, после двух часов. Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по "Арсеналу", завод очень много территории занимает", - рассказал один из очевидцев.

По словам другого очевидца, трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

В Киеве заявили о самой интенсивной атаке на город с начала года

Ночная воздушная тревога в украинской столице продолжалась 3,5 часа. Сообщалось о взрывах в Киеве и области. Утром глава столичной военной администрации Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала года.

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