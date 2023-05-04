Очевидцы сообщили о взрыве на заводе "Арсенал" в Киеве

"Были взрывы ночью, после двух часов. Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по "Арсеналу", завод очень много территории занимает", - рассказал один из очевидцев.