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Кража на эвакуаторе Lamborghini Murcielago за 12 миллионов попала на видео

Иностранный гражданин с помощью эвакуатора украл Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей и попал на видео. Ролик в четверг, 3 мая, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как мужчина после предъявления охраннику парковки торгового центра на Хорошевском шоссе ложного свидетельства о регистрации транспортного средства, грузит машину на эвакуатор. По данным полицейских, которым удалось задержать 28-летнего злоумышленника несколько часов спустя, он собирался продать машину, а после скрыться. Задержанного поместили под стражу.

2 февраля сообщалось, что в Черемхово пьяный подросток украл автомобиль родителей, устроил GTA-заезд и попал на видео.

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