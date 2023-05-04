$79.31-0.6587.58-0.08

Локализован пожар на кубанском нефтеперерабатывающем предприятии

В Краснодарском крае спасатели МЧС локализовали пожар в резервуаре нефтеперерабатывающего предприятия. Площадь возгорания - 400 квадратных метров.

На кубанском нефтеперерабатывающем предприятии локализовали пожар
© РИА Новости

"По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров. Чтобы оперативнее справиться с возгоранием группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Свободная пресса» писала, что украинские беспилотники атаковали военный аэродром Сеща в Брянской области. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий