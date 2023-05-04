На кубанском нефтеперерабатывающем предприятии локализовали пожар

"По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров. Чтобы оперативнее справиться с возгоранием группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.