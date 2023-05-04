На кубанском нефтеперерабатывающем предприятии локализовали пожар

Локализован пожар на кубанском нефтеперерабатывающем предприятии
В Краснодарском крае спасатели МЧС локализовали пожар в резервуаре нефтеперерабатывающего предприятия. Площадь возгорания - 400 квадратных метров.
"По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров. Чтобы оперативнее справиться с возгоранием группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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