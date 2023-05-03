Саперы разминировали два самодельных взрывных устройства у скейт-парка в Ленобласти
В Ленинградской области обнаружили два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает 78.ru.
СВУ были найдены неподалеку от военной части, где располагается скейт-парк. На место происшествия прибыли сотрудники саперной службы МВД.
Вскоре эксперты разминировали СВУ. Сейчас правоохранители проверяют изучают прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности Пулково искали взрывное устройство из-за неудачной шутки пассажира.