Саперы разминировали два самодельных взрывных устройства у скейт-парка в Ленобласти

В Ленинградской области обнаружили два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает 78.ru.

СВУ были найдены неподалеку от военной части, где располагается скейт-парк. На место происшествия прибыли сотрудники саперной службы МВД.

Вскоре эксперты разминировали СВУ. Сейчас правоохранители проверяют изучают прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов.