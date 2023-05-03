СК возбудил дело о теракте по факту попытки удара по кремлевской резиденции президента
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ.