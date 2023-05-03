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Рейс Стамбул-Москва экстренно приземлился в Сочи

Пассажирский самолёт, летевший из Стамбула в Москву, зашёл на аварийную посадку в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Рейс Стамбул-Москва экстренно приземлился в Сочи
© РИА Новости

Сообщается, что необходимость в аварийной посадке возникла из-за проблем с надувом. На борту самолёта находилось 42 взрослых и ещё два ребенка. В сочинском аэропорту самолёт приняли экстренные службы.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В данный момент выясняются обстоятельства поломки.

Ранее у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель из-за столкновения с птицей.

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