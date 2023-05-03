Режиссеру фильмов Собчак ограничили свободу

Мировой судья назначил восемь месяцев ограничения свободы участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссеру Сергею Ерженкову , а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву по делу об осквернении постамента памятника Ленину в Касимове Рязанской области в марте 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в среду мировой судья судебного участка №29 Касимовского района Рязанской области Роман Самонов.

"Обоим назначено ограничение свободы на срок восемь месяцев", - сказал он, уточнив, что им запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, они обязаны раз в месяц являться на регистрацию.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм" возбудили в отношении Ерженкова и Скореева после проведения акции в Касимове 5 марта 2022 года, во время которой постамент памятника Ленину был исписан водоэмульсионной краской. Участники акции пояснили, что это было сделано с целью привлечения внимания к состоянию памятников в городе. В августе 2022 года мировой судья судебного участка №27 Касимовского района прекратил это уголовное дело, назначив им штрафы в размере 15 тыс. рублей.