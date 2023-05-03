В ростовский суд поступило дело о покушении на первого замглавы Херсонской области
Дело в отношении двух диверсантов, Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, поступило в Южный окружной военный суд, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
"Дело Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых по ч. 4 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") и ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ, поступило в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что дата заседания еще не назначена.
Покушение на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка было организовано 12 декабря 2022 года. Тогда во время взрыва его автомобиля в Скадовске Булюк получил осколочные ранения, его водитель погиб. Диверсантов арестовали в тот же день.
Как сообщал ранее представитель экстренных служб Херсонской области, операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий, диверсанты готовили теракт несколько месяцев. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Доманчук по указанию Савицкого передал Скакуну мину МОН-50, которую последний установил у дома замгубернатора. 12 декабря Скакун и Доманчук вели наблюдение за Булюком, когда он вышел из дома и направился к машине, Скакун привел взрывчатку в действие.