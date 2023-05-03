Белорусский суд приговорил участника организации Nexta, признанной террористической, Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Также суд приговорил заочно основателя Телеграм-канала Nexta Степана Путило к 20 годам лишения свободы, а экс-редактор канала Ян Рудик – также заочно, приговорен к 19 годам тюрьмы.

Ранее Протасевич обратился к суду с последним словом. Он попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы». Также он заявил, что сделает все возможное, чтобы возместить ущерб, причиненный своими действиями.