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В Белоруссии приговорили Протасевича к восьми годам лишения свободы

Белорусский суд приговорил участника организации Nexta, признанной террористической, Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Также суд приговорил заочно основателя Телеграм-канала Nexta Степана Путило к 20 годам лишения свободы, а экс-редактор канала Ян Рудик – также заочно, приговорен к 19 годам тюрьмы.

Ранее Протасевич обратился к суду с последним словом. Он попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы». Также он заявил, что сделает все возможное, чтобы возместить ущерб, причиненный своими действиями.

Протасевич попросил суд не лишать его свободы

Гособвинение просило суд приговорить Протасевича к 10 годам колонии. В свою очередь, Генпрокуратура Белоруссии заявила, что обвиняемых, находясь под домашним арестом в полном объеме выполнил условия соглашения о сотрудничестве.

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