ФСБ России пресекла подготовку военной разведкой Украины терактов в Крыму, среди целей был глава региона Сергей Аксенов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», - пояснили в спецслужбе.

По данным ФСБ, покушения готовились на главу региона Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янина Павленко. Кроме того, мишенями для терактов должны были стать объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Непосредственным организатором террористических актов российская спецслужба считает заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца.

В ФСБ пояснили, что уже задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы: граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

Они планировали совершение террористических актов, а также следили за чиновниками и приобрели огнестрельное оружие. Также задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию, сообщили в ЦОС.