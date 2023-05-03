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ФСБ пресекла подготовку покушений военной разведки Украины на руководителей Крыма

ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма, организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в качестве объектов посягательств были выбраны глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, мишенями для готовившихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

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"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В зоне проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.

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