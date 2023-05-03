ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма , организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец . Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, в качестве объектов посягательств были выбраны глава Республики Крым Сергей Аксенов , председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко . Кроме того, мишенями для готовившихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского ", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В зоне проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.