В деле найденной мертвой в лесу в Приангарье красноярки появилась новая подозреваемая

Новая подозреваемая появилась в деле 67-летней жительницы Красноярска Натальи Кузьминой, которая пропала в марте в краевом центре, а спустя две недели была обнаружена мертвой в Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая, задолжавшая Кузьминой деньги, договорилась с 44-летним мужчиной об убийстве. В качестве вознаграждения злоумышленница разрешила ему не возвращать долг в 600 тыс. рублей. После чего мужчина познакомился с Кузьминой и во время одной из встреч убил ее. Сообщив об убийстве 63-летней женщине, мужчина похитил автомобиль Кузьминой, проник в ее квартиру, забрал деньги и передал их подозреваемой. Тело Кузьминой он вывез в Иркутскую область, облил бензином и сжег.