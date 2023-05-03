$79.96-0.5587.66-0.72

В деле найденной мертвой в лесу в Приангарье красноярки появилась новая подозреваемая

Новая подозреваемая появилась в деле 67-летней жительницы Красноярска Натальи Кузьминой, которая пропала в марте в краевом центре, а спустя две недели была обнаружена мертвой в Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В деле найденной мертвой в лесу в Приангарье красноярки появилась новая подозреваемая
© РИА Новости

"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Кузьминой. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 63-летней знакомой потерпевшей к ее убийству", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая, задолжавшая Кузьминой деньги, договорилась с 44-летним мужчиной об убийстве. В качестве вознаграждения злоумышленница разрешила ему не возвращать долг в 600 тыс. рублей. После чего мужчина познакомился с Кузьминой и во время одной из встреч убил ее. Сообщив об убийстве 63-летней женщине, мужчина похитил автомобиль Кузьминой, проник в ее квартиру, забрал деньги и передал их подозреваемой. Тело Кузьминой он вывез в Иркутскую область, облил бензином и сжег.

Ранее сообщалось, что в рамках этого уголовного дела был задержан 44-летний житель Красноярска. Он признался, что 3 марта встретился с женщиной, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. В автомобиле у них возник конфликт, мужчина убил ее и избавился от тела.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий