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В Брянской области организовали автобусное сообщение после подрыва ж/д

По маршруту БрянскОрел и Орел — Брянск организовали дополнительное автобусное сообщение. Данную меру приняли в связи с подрывом железнодорожного пути в Брянской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области организовали автобусное сообщение после подрыва ж/д
© соцсети

«Для пассажиров ж/д направления Брянск — Орел и Орел — Брянск организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции Брянск I будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции Брянск I», — написал он.

По словам Богомаза, такая организация перевозок пассажиров будет действовать до полного восстановления движения по данному направлению. Также он сообщил, что выехал на место происшествия и провел заседание оперштаба с участием правоохранительных и оперативных служб.

Ранее стало известно, что вечером в Брянской области на однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега с рельсов сошел локомотив и 20 грузовых вагонов. В результате инцидента никто не пострадал.

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