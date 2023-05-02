Мужчина бросил патроны на территорию Букингемского дворца

Полиция задержала мужчину, бросившего во вторник около 19:00 по местному времени (21:00 мск) патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца. Как сообщила газета The Sun, во дворце в настоящее время находится король Карл III.

Газета Daily Mail уточняет, что Букингемский дворец закрыт в связи с этим инцидентом.

"Офицеры быстро задержали мужчину <...> после того, как он приблизился к воротам Букингемского дворца и бросил несколько предметов - предположительно, патронов для гладкоствольного оружия - на территорию дворца", - приводит газета The Sun слова представителя полиции.

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.