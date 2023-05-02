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В Тюмени погиб кот-пожарный Семён

Его сбила машина, сообщается в Telegram-канале МЧС.

В Тюмени погиб кот-пожарный Семён
© МЧС РФ

Семён появился в пожарной части №135 три года назад. Водитель принёс спасателям питомца из-за начавшейся аллергии на шерсть.

Сотрудники части вскоре завели коту страницу в социальной сети «ВКонтакте». Ему сшили множество нарядов, среди которых была штатская униформа и фуражка на резинке, отмечают «Известия».

Семён принимал участие в развлекательных программах на местном телевидении, а также был частым гостем на профессиональных конкурсах спасателей. В память о Семёне сотрудники МЧС пообещали опубликовать его снимки, которые ещё не размещали в сети.

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