Суд снял обвинения в мошенничестве и отмывании денег с российского бизнесмена

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял с бизнесмена Валерия Израйлита обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Подсудимый заявил ходатайство о прекращении производства в связи с истечением сроков давности по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация средств и имущества, приобретенных преступным путем»). Эта просьба была удовлетворена судом.

В отношении Израйлита осталось обвинение по статье 193.1 УК («Незаконный вывод денег из страны»), уточняет «Интерфакс».

По версии следствия, бизнесмен в должности председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» совершил экономические преступления при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от его действий оценивался в 3,9 миллиарда рублей.