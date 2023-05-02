Суд смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Гуменюку

Приморский краевой суд во вторник после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках с 16,5 до 12 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор изменен, окончательно наказание по совокупности преступлений снижено до 12 лет", - сообщил представитель суда.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, также суд снизил размер штрафа со 150 до 140 млн рублей. С 12 до 9 лет уменьшен срок, на который Гуменюк лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях. Приговор вступил в законную силу.

В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. В своем последнем слове Гуменюк вину не признал, а защита подала на приговор апелляционную жалобу.

Следствием и судом было установлено, что в разные периоды времени, когда Гуменюк был директором государственного бюджетного учреждения "Хозяйственное управление администрации края", он получил взятки на общую сумму более 6,9 млн рублей от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями. Взятки передавались за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действия, связанные с обеспечением победы организаций на электронных аукционах. Кроме того, будучи мэром Владивостока, он получал взятки через того же знакомого, который выступал в качестве посредника, от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.