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Губернатор Брянской области: железнодорожное сообщение в регионе восстановят к утру

Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении Брянск - Унеча восстановят к утру, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Отмечается, что накануне на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство. Это привело к тому, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового поезда.

Губернатор пояснил, что выехал на место происшествия, принял участие в работе оперативного штаба.

t.me/avbogomaz/2470

По его данным, в настоящее время на разрушенном взрывом участке работают специалисты экстренных служб и аварийные бригады РЖД.

В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить во вторник утром, 2 мая, уточнил глава региона.

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