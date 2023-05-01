Железнодорожное сообщение в Брянской области на направлении Брянск - Унеча восстановят к утру, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Отмечается, что накануне на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство. Это привело к тому, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового поезда.

Губернатор пояснил, что выехал на место происшествия, принял участие в работе оперативного штаба.

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По его данным, в настоящее время на разрушенном взрывом участке работают специалисты экстренных служб и аварийные бригады РЖД.