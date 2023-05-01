В Подмосковье опровергли информацию об угрозе удара беспилотника
Власти подмосковного Лыткарино опровергли информацию об угрозе удара беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Лыткарино.
В администрации назвали сообщение о возможном ударе беспилотника фейком.
«Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 [напоминает] жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации», — пояснили в администрации.
До этого местным жителям в мессенджерах приходили сообщения об угрозе удара беспилотника и просьбе укрыться в подвале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ.
До этого Telegram-канал Shot сообщал, что украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Цаповка в Белгородской области.