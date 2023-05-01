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В Подмосковье опровергли информацию об угрозе удара беспилотника

Власти подмосковного Лыткарино опровергли информацию об угрозе удара беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Лыткарино.

В Подмосковье опровергли информацию об угрозе удара беспилотника
© Газета.Ru

В администрации назвали сообщение о возможном ударе беспилотника фейком.

«Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 [напоминает] жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации», — пояснили в администрации.

До этого местным жителям в мессенджерах приходили сообщения об угрозе удара беспилотника и просьбе укрыться в подвале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Цаповка в Белгородской области.

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