На месте подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти нашли еще три взрывных устройства

На месте подрыва опоры линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области были обнаружены еще три взрывных устройства. О находке стало известно источнику 78.ru.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы МВД и ФСБ.

Ранее по факту подрыва опоры ЛЭП возбудили уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 222 («Незаконный оборот взрывных устройств») и по статье 281 («Диверсия») УК РФ.