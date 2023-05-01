Уголовное дело возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возбуждении уголовного дела по факту подрыва линии электропередачи в Сусанинском поселении. "Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по стст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Он заявил, что следователи и эксперты проводят детальный осмотр места происшествия, оперативные службы ФСБ и МВД ищут подозреваемых. Ранее Дрозденко опубликовал фото поврежденной в результате подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе, совершенного в ночь на 1 мая. Он также сообщил, что на другой опоре нашли взрывное устройство, его обезвредили. 1 мая также сообщалось, что в Брянской области из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд.