С опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство

Дрозденко: со второй опоры ЛЭП сняли взрывное устройство
Взрывотехники сняли взрывное устройство со второй опоры линии электропередач (ЛЭП), рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Губернатор пояснил, что специалисты обезвредили взрывоопасный предмет: сняли и разминировали заряд с взрывателем.
По его словам, угроза подрыва опоры ликвидирована. Взрывотехники приступили к обследованию других опор поврежденной линии.
Ранее Дрозденко сообщил, что в 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района неизвестные злоумышленники подорвали опору линии электропередач.
В результате подрыва, пояснил глава области, не было нарушено электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, подстанция переключила подсеть в автоматическом режиме.
Губернатор уточнил, что на второй опоре было обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.
Напомним, что в марте 2023 года дрон врезался в ЛЭП в городском округе Щелково Московской области. Линия повреждений не получила.