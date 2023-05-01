С опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство

Взрывотехники сняли взрывное устройство со второй опоры линии электропередач (ЛЭП), рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Губернатор пояснил, что специалисты обезвредили взрывоопасный предмет: сняли и разминировали заряд с взрывателем.

По его словам, угроза подрыва опоры ликвидирована. Взрывотехники приступили к обследованию других опор поврежденной линии.

Ранее Дрозденко сообщил, что в 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района неизвестные злоумышленники подорвали опору линии электропередач.

В результате подрыва, пояснил глава области, не было нарушено электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, подстанция переключила подсеть в автоматическом режиме.

Губернатор уточнил, что на второй опоре было обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.