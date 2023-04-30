В Башкирии в реке утонула девочка
Тело девочки извлекли из реки Кысынды в Архангельском районе Башкирии, еще одну девочку доставили в больницу с переохлаждением. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по республике.
Днем 30 апреля в управление поступила информация о девочке, утонувшей в реке Кысынды в деревне Заитово.
"На место сразу же были направлены экстренные службы. По прибытии установлено, что местными жителями из воды извлечено тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала девочка 2015 года [рождения], с диагнозом "общее переохлаждение" она находится в реанимационном отделении Архангельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, группа из пяти детей играла в воде без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.