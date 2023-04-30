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В Башкирии в реке утонула девочка

Тело девочки извлекли из реки Кысынды в Архангельском районе Башкирии, еще одну девочку доставили в больницу с переохлаждением. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по республике.

В Башкирии в реке утонула девочка
© РИА Новости

Днем 30 апреля в управление поступила информация о девочке, утонувшей в реке Кысынды в деревне Заитово.

"На место сразу же были направлены экстренные службы. По прибытии установлено, что местными жителями из воды извлечено тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала девочка 2015 года [рождения], с диагнозом "общее переохлаждение" она находится в реанимационном отделении Архангельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, группа из пяти детей играла в воде без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

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