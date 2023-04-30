В Башкирии в реке утонула девочка

"На место сразу же были направлены экстренные службы. По прибытии установлено, что местными жителями из воды извлечено тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала девочка 2015 года [рождения], с диагнозом "общее переохлаждение" она находится в реанимационном отделении Архангельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.