ФСБ раскрыла дело 1997 года об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга

ФСБ раскрыла дело об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича 1997 года и установила, что оно было совершено по заказу лидера Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом сообщает ТАСС.

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«Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», — заявили в службе безопасности. Оба фигуранта признались в совершении убийства и рассказали, что Барсуков лично передал им автомат Калашникова.

Отмечается, что один из преступников вел наблюдение за местом жительства Маневича и передавал данные о его передвижении подельнику. Второй стрелял по машине, в которой находился чиновник.