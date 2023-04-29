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У жены соратника Тесака прошли обыски

У жены соратника националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) Андрея Чуенкова прошли обыски в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

У жены соратника Тесака прошли обыски
© Lenta.ru

По словам Александры Чуенковой, силовики изъяли у нее всю технику. Причина следственных действий не называется.

Как пишет канал, Чуенков по прозвищу «Дед» был близким другом Марцинкевича, и уехал из России после суицида Тесака в челябинском СИЗО.

Ранее ФСБ показала видео с готовившими взрыв нефтепровода диверсантами: на кадрах показана машина сторонников Тесака, их тела и оружие в руках. Предполагается, что преступление готовили выходцы из созданного националистом Тесаком «Реструкта» Андрей Чуенков и украинец Юрий Ионов.

В феврале сообщалось, что Мытищинский городской суд прекратил уголовное дело Марцинкевича по просьбе его родственников.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

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