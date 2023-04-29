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Губернатор раскрыл подробности атаки на нефтебазу в Севастополе

В атаке на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта Севастополе принимали участия два беспилотника. О подробностях сообщает губернатор города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — раскрыл подробности Развожаев.

Он добавил, что полностью ликвидировать пожар планируется к шести вечера субботы, 29 апреля.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. Сейчас пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

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