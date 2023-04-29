В Севастополе работает морской транспорт, несмотря на пожар на нефтебазе

В Севастополе продолжает работать морской пассажирский транспорт, несмотря на возгорание резервуара с топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцюи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Собеседник агентства пояснил, что пока информации о перекрытии рейда не было, морской пассажирский транспорт продолжает функционировать.

Уточняется, что автобус N 105 "п. Кальфа — Маяк-1" временно не будет заезжать на улицу Братьев Манганари. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что резервуар с топливом, где предположительно после атаки беспилотника начался пожар, находится на территории порта, поэтому гражданским объектам ничего не угрожает. Также в результате возгорания резервуара пострадавших нет.